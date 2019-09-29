Після аварії МіГ-29 у Словаччині влада призупинила польоти радянського винищувача

Міністерство оборони Словаччини повідомило, що під час навчального польоту пізно ввечері 28 вересня розбився радянський військовий літак MіГ-29, що був на балансі військово-повітряних сил країни.

За даними словацького Міноборони, пілот катапультувався, його госпіталізували у стабільному стані, його життю ніщо не загрожує.

Повідомляється, що аварія сталася за приблизно 100 кілометрів на схід від столиці Братислави, поблизу міста Нітра.

Поки не буде завершене розслідування причин аварії влада вирішили призупинити польоти MіГ-29.

У 2018 року Словаччина підписала угоду про купівлю 14 військових літаків F-16 в американської фірми Lockheed Martin, щоб замінити свої застарілі літаки радянської епохи.

Перший військовий літак F-16 планують доставити в Словаччину до 2022 року.