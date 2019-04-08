Гривня далі посилюється на міжбанку, довідковий курс НБУ – 26,65

На міжбанківському валютному ринку 8 квітня триває посилення гривні. Як інформує профільний сайт «Мінфін», «попит нижчий за пропозицію, що відбивається на котируваннях».

О 12:00 торги на міжбанку відбувалися на рівні 26 гривень 60 – 63 копійки за долар.

Національний банк України оприлюднив після 12:00 довідкове значення курсу, яке відбиває тенденції міжбанківського ринку. Воно становить 26 гривень 65 копійок за долар.

Офіційний курс, встановлений НБУ на 8 квітня, становить 26 гривень 77 копійок за долар.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.