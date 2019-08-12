Білий дім анонсував нові правила, спрямовані на обмеження легальної міграції до США

Адміністрація президента США Дональда Трампа анонсувала нові заходи для обмеження легальної міграції. Вони передбачають відмову у візах та «зелених картах» для іноземців, які, ймовірно, потребуватимуть державної підтримки. Нові правила набудуть чинності 15 жовтня.

У в’їзді до США зможуть відмовляти людям, які, скоріш за все, залежатимуть від медичної, фінансової допомоги або допомоги із житлом та харчуванням.

У липні в США почали працювати нові правила отримання притулку. Щоб в’їхати в Сполучені Штати, особи, які шукають притулку, повинні будуть довести, що їм було відмовлено в допомозі в третій країні, але не в їхній власній, і не в США. В іншому випадку вони отримають відмову.