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12 Серпень 2019, Київ 22:38
Новини | Міжнародні

Білий дім анонсував нові правила, спрямовані на обмеження легальної міграції до США

У в’їзді до США зможуть відмовляти людям, які, скоріш за все, залежатимуть від медичної, фінансової допомоги або допомоги із житлом та харчуванням

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Адміністрація президента США Дональда Трампа анонсувала нові заходи для обмеження легальної міграції. Вони передбачають відмову у візах та «зелених картах» для іноземців, які, ймовірно, потребуватимуть державної підтримки. Нові правила набудуть чинності 15 жовтня.

У в’їзді до США зможуть відмовляти людям, які, скоріш за все, залежатимуть від медичної, фінансової допомоги або допомоги із житлом та харчуванням.

У липні в США почали працювати нові правила отримання притулку. Щоб в’їхати в Сполучені Штати, особи, які шукають притулку, повинні будуть довести, що їм було відмовлено в допомозі в третій країні, але не в їхній власній, і не в США. В іншому випадку вони отримають відмову.

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