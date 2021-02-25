Стендова стрільба: Мільчев переміг на Кубку світу 

Олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев став переможцем етапу Кубку світу зі стендової стрільби, який триває в Каїрі. Результат українця – 53 очки. На одне очко менше набрав представник Данії – Йеспер Хансен. Третє місце посів спортсмен з Катару Рашид Хамад, в його активі 41 очко.

Кубок світу зі стендової стрільби триватиме в Каїрі до 5 березня.



Микола Мільчев став олімпійським чемпіоном на Іграх в Сіднеї 23 вересня 2000 року. Українець встановив рекорд, який неможливо перевершити – лише повторити. У дисципліні «скіт» він став першим спортсменом в історії Олімпіад, якому вдалося вибити 150 мішеней зі 150 (125 у кваліфікації та 25 у фіналі).

Після перемоги в Сіднеї Микола Мільчев взяв участь ще в трьох Олімпійських іграх. Найкращим результатом стало четверте місце на Іграх в Ріо-2016.