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25 Вересень 2019, Київ 16:13
Новини | Політика

Вільям Міллер заклав фундамент партнерства США і України – дипломати про смерть експосла

Посол США в Україні (1993-1998 рр.) Вільям Міллер (л) і перший голова Меджлісу кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Фото, зроблене 15 грудня 2010 року

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Посольство США в Україні оприлюднило заяву у зв’язку зі смертю 23 вересня колишнього американського посла у Києві Вільяма Міллера.

«Ми засмучені повідомленням про смерть колишнього посла США в Україні Вільяма Міллера, який був послом у Києві у 1993-1998 роках. Його потужний внесок у відносини між Україною та США створив міцний фундамент для нашого подальшого зростаючого двостороннього партнерства», – йдеться в повідомленні на сторінці посольства у мережі Twitter.

Вільям Ґрін Міллер помер 23 вересня у віці 88 років у своєму будинку на півночі Вірджинії. Він був другим надзвичайним і повноважним послом США в Україні у період 1993-1998 років. Його діяльність на цій посаді припала на період президентства Леоніда Кравчука, а потім і Леоніда Кучми.

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За час дипломатичної праці Міллера Україна ухвалила Конституцію, запровадила національну валюту і підписала Будапештський меморандум.

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