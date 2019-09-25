Вільям Міллер заклав фундамент партнерства США і України – дипломати про смерть експосла

Посольство США в Україні оприлюднило заяву у зв’язку зі смертю 23 вересня колишнього американського посла у Києві Вільяма Міллера.

«Ми засмучені повідомленням про смерть колишнього посла США в Україні Вільяма Міллера, який був послом у Києві у 1993-1998 роках. Його потужний внесок у відносини між Україною та США створив міцний фундамент для нашого подальшого зростаючого двостороннього партнерства», – йдеться в повідомленні на сторінці посольства у мережі Twitter.

Вільям Ґрін Міллер помер 23 вересня у віці 88 років у своєму будинку на півночі Вірджинії. Він був другим надзвичайним і повноважним послом США в Україні у період 1993-1998 років. Його діяльність на цій посаді припала на період президентства Леоніда Кравчука, а потім і Леоніда Кучми.

За час дипломатичної праці Міллера Україна ухвалила Конституцію, запровадила національну валюту і підписала Будапештський меморандум.