Податкова служба назвала кількість громадян з доходами в понад мільйон гривень

Доходи в понад 1 мільйон гривень задекларували майже 1,8 тисячі громадян, повідомила Державна податкова служба України.
Найактивніше доходи в понад 1 мільйон гривень декларували мешканці Києва (702 особи), Харківської області (143), Дніпропетровської області (129) та Київської області (103).
Ці громадяни мають сплатити в бюджет 234,4 мільйона гривень податків. Найбільше податків та зборів (24,9 мільйона гривень) має сплатити мешканець Львівської області від отримання іноземних доходів.
За даними Forbes, в Україні – шість людей зі статками в понад мільярд доларів. Це Рінат Ахметов (2,4 млрд доларів), Віктор Пінчук (1,3 млрд доларів), Геннадій Боголюбов (1,2 млрд доларів), Юрій Косюк (1,1 млрд доларів) та Ігор Коломойський (1 млрд доларів).
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