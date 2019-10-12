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12 Жовтень 2019, Київ 12:47
Новини | Міжнародні

Мінфін США отримав нові повноваження для запровадження санкцій

Будівля Федерального казначейства США

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Президент США Дональд Трамп наділив Федеральне казначейство новими виконавчими повноваженнями. Відтепер Міністерство фінансів США зможе, за погодженням з Трампом і главою Держдепартаменту Майком Помпео, вводити нові значні санкції щодо «будь-якої особи», що має зв’язки з урядом Туреччини.

Постійний представник США в ООН Келлі Крафт 10 жовтня попередила Туреччину, що операція проти курдів на північному сході Сирії матиме наслідки, якщо Анкара не захистить вразливі категорії населення і не зуміє стримати терористичне угрупування «Ісламська держава».

Країни Європейського союзу обговорять можливе введення санкцій проти Туреччини в зв’язку з її операцією на півночі Сирії на найближчому саміті ЄС, який відбудеться наступного тижня в Брюсселі, заявила французький міністр у справах ЄС Амелі де Моншален.

Більшість держав ЄС різко засудило турецьку операцію проти сирійських курдів. Рада Безпеки ООН напередодні на вимогу низки європейських країн за зачиненими дверима обговорила ситуацію в Сирії. Ніяких заяв за підсумками обговорення не ухвалили.

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