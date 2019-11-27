Уряд звільнив заступницю міністра інфраструктури Клітіну

Кабінет міністрів 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Олександру Клітіну, яка в переписці з пранкером заявила про готовність очолити міністерство, в якому працювала. Про це повідомляє пресслужба Мініфраструктури.

Після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди». Йдеться про листування Клітіної з пранкером, у якому чиновниця нарікає, що Криклій «відсунув її від Укрзалізниці», бо «вони щось крутять-мутять з тендерами на локомотиви і так далі».

Виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати з владної фракції твердять, що Клітіна отримала посаду «через ліжко». Сама Клітіна це заперечує і заявляє про намір позиватися до суду проти учасників розмови.