Вперше у Японії міністр заявив про намір взяти декретну відпустку

Міністр з питань довкілля Японії Сіндзіро Коїдзумі повідомив, що візьме щонайменше на два тижні відпустку, аби доглядати за своїм новонародженим сином. Як передає агенція Reuters, Коїдзумі хоче скористатися двотижневою відпусткою протягом трьох місяців, щоб стати «взірцем для наслідування» для японських батьків, які працюють.

Для Японії рішення чоловіка взяти декретну відпустку є рідкістю, попри те, що закон дозволяє це, як жінкам, так і чоловікам – до року, а в окремих випадках і більше. Однак лише 6% чоловіків користуються цією можливістю.

Сіндзіро Коїдзумі є сином експрем’єра Дюн’їтіро Коїдзумі. Його рішення вже розкритикували деякі депутати.

Нинішній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе намагається спонукати чоловіків брати відпустку по догляду за дитиною, а також закликає японські компанії створити кращий баланс між роботою та особистим життям, щоб підвищити зайнятість жінок в економіці.