Міністра оборони Хорватії звільнили після ДТП із загиблим, у якій він також постраждав

Прем’єр-міністр Хорватії 11 листопада відправив у відставку міністра оборони Маріо Баножича після того, як він потрапив у ДТП, в якій загинув інший водій.

Прем’єр Андрей Пленкович заявив, що Баножич також постраждав під час аварії і перебуває в лікарні з серйозними травмами.

Міністр оборони Маріо Баножич обганяв вантажівку в погану погоду і врізався у фургон, що їхав назустріч, повідомила влада. Водій фургона загинув у результаті ДТП.

«Я звільнив міністра Баножича від обов’язків міністра оборони, враховуючи надзвичайні обставини», – заявив Андрей Пленкович невдовзі після публікації перших даних про ДТП, що сталася на сході Хорватії.

Баножич був міністром оборони Хорватії з 2020 року.