У США за контрабанду підробних ліків засудили двох громадян України – Мін’юст США

У США за ввезення та контрабанду до країни підробних препаратів проти раку та гепатиту С засуджено двох громадян України, 36-річного Максима Нєнадова та 34-річного Володимира Ніколаєнка. Про це мовиться у заяві Мін’юсту США від 25 березня.

Як повідомляється, у липні минулого року вони визнали себе винними, а Нєнадов також визнав себе винним у ввезенні до США препаратів із невірним маркуванням.

Нєнадова, власника базованої в Україні компанії «Здорова нація», та його підлеглого Ніколаєнка засуджено до 71-го та 33-х місяців позбавлення волі у федеральній в’язниці США. Очікується, що після завершення терміну покарання, буде розглядатись питання депортації чоловіків до України.

Міністерство юстиції США зазначає, що українців було затримано 30 квітня 2019 року після того, як вони прибули до США з України для обговорення майбутніх незаконних поставок медичних препаратів. З того часу вони перебувають під вартою. Як відзначав Мін’юст у липні 2020 року, правоохоронці США здійснили низку закупівель підробних, або непогоджених лікарських препаратів: препарату від раку Keytruda, онкологічного продукту Abraxane та ліків від гепатиту С Epclusa. Повідомляється, що американські правоохоронці почали спілкуватись із Нєнадовим з приводу незаконного продажу препарату Keytruda у червні 2018 року.

Зазначається, що отримані препарати передали виробникам відповідних ліків для аналізу і ті визнали їх підробними.

«Обвинувачені намагались нажитись на хворобі інших, продаючи марні сподівання – включно із підробними препаратами без діючої речовини – та ставлячи під ризик здоров’я вразливих пацієнтів, – заявив в.о. заступника міністра юстиції Ніколас Квейд з кримінального департаменту Мін’юсту США.

Він додав, що цей процес демонструє готовність влади США притягнути до відповідальності тих, хто ввозить до країни підробні препарати та ставить під загрозу життя пацієнтів.