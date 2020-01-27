У Києві горить будівля Міністерства культури, молоді та спорту

У Києві горить адміністративна будівля, яка належить Міністерству культури, молоді та спорту, повідомляє Головне управління ДСНС у столиці.

«27 січня о 10:14 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу в триповерховій адміністративній будівлі на вул. Івана Франка, 19, що у Шевченківському районі столиці. По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що пожежа виникла в підвалі в приміщенні архіву. Через сильне задимлення проводиться евакуація людей. У ході развідки врятовано 2 осіб з третього поверху за допомогою автодрабини, ще двох – сходовими клітинами. Об 11:03 пожежу площею 30 квадратних метрів локалізовано», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Для ліквідації пожежі використані 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України у м. Києві та 41 рятувальник. Ліквідація пожежі продовжується, ідеться в повідомленні.