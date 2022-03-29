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Мінкульт закликає ЮНЕСКО перенести чергову сесію з Казані у Львів та виключити федерацію РФ з організації

Міністерство культури та інформаційної політики України закликає ЮНЕСКО перенести 45-ту сесію з російської Казані в український Львів та виключити російську федерацію з лав організації. Про це заявив профільний міністр Олександр Ткаченко.

«Країна, що розпочала війну та використовує свою культуру як інструмент пропаганди – не може бути членом ЮНЕСКО та впливати на рішення організації. Адже її дії свідчать, що вона не тільки не розділяє статутних цілей ЮНЕСКО, а й повністю їм протилежить. російські культурні діячі сьогодні стають рупорами нищівної кремлівської пропаганди і використовують в своїй риториці мову ненависті. Такій державі не можна надавати слово щодо захисту культури», – заявив Олександр Ткаченко.

У Мінкульті нагадали, що «російська армія вже почала знищувати Таврійський Херсонес та пошкодила Бахчисарайський палац кримських ханів». У відомстві кажуть, що відомо й про інші руйнування та знищення культурних та історичних пам’яток в Україні.

Раніше ЮНЕСКО вже закликало російську сторону припинити руйнування культурних цінностей в Україні. Таку декларацію 18 березня ухвалили на другому позачерговому засіданні Комітету з охорони культурної спадщини. Тоді РФ також закликали дотримуватися зобов’язань відповідно до Гаазької конвенції 1954 року та ратифікувати Другий протокол до неї.

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