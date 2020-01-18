Міноборони: стан пораненого сьогодні військового задовільний

У Міністерстві оборони України розповіли про стан пораненого сьогодні військового Об’єднаних сил.

«За наявною інформацією, у результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення. На даний час він перебуває під наглядом лікарів в одному з військових мобільних госпіталів, стан здоров’я нашого воїна задовільний», – мовиться у повідомленні.

У Міноборони зазначили, що від початку доби і станом на 12:30 було зафіксовано два обстріли з боку бойовиків: в районі Пісок та Красногорівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.