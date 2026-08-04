Міноборони: новий закон розширює права колишніх в’язнів, які уклали контракт із ЗСУ

Українські військові, умовно-достроково звільнені від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, отримали право на щорічні відпустки, переведення між підрозділами ЗСУ, а також більше підстав для звільнення. Як повідомляє Міністерство оборони України, це передбачає закон, підписаний 4 серпня президентом Володимиром Зеленським.

«Люди, які довели свою відданість Україні на фронті, мають бути захищені. Цей закон усуває несправедливість щодо військових, які після умовно-дострокового звільнення стали на захист України», – заявила заступниця міністра оборони Любов Галан.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, до ухвалення цього закону військові з числа колишніх ув’язнених мали право лише на відпустки за сімейними обставинами і з інших поважних причин (тривалістю не більше ніж 10 днів) і відпустки на лікування.

Відтепер для них доступні також інші види відпусток:

зокрема, щорічна основна відпустка тривалістю 15 днів (за рішенням командира, за умови, що відносно військовослужбовця припинено адміністративний нагляд і він прослужив не менше ніж рік із дня набрання чинності контракту);

крім того, як йдеться в повідомленні, якщо військовослужбовець із числа колишніх в’язнів потрапить у полон, то після звільнення за власним бажанням зможе отримати додаткову відпустку тривалістю 90 днів без поділу на частини. На цей час за ним зберігатиметься грошове забезпечення.

жінкам додатково до згаданих відпусток може надаватися декретна відпустка у зв’язку з вагітністю й пологами.

Також відтепер колишні в’язні зможуть переводитися між підрозділами Збройних сил України, якщо відслужили не менше ніж рік за контрактом у спеціалізованих підрозділах і відносно них припинено адміністративний нагляд.

Крім того, після хвороби або поранення такі захисники й захисниці зможуть перевестися до підрозділів забезпечення незалежно від строку служби, уточнюють у Міноборони. «Для цього має бути відповідний висновок ВЛК про придатність до служби в частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, підрозділах логістики, зв’язку тощо внаслідок хвороби або поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини», – йдеться в повідомленні.

Також для військових із числа колишніх в’язнів розширили підстави для дострокового припинення контракту.

«До цього вони мали право на звільнення за станом здоров’я на підставі висновку ВЛК про непридатність або про тимчасову непридатність з переоглядом через 6-12 місяців. Також для військових передбачено звільнення у зв’язку з новим вироком, який передбачає обмеження або позбавлення волі, або у зв’язку із закінченням особливого періоду, або оголошенням рішення про демобілізацію. Новий закон додає такі підстави за умови, якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати службу: за станом здоров’я – за наявності інвалідності, що настала внаслідок поранення чи захворювання, повʼязаних з виконанням обов’язків військової служби; у зв’язку із звільненням з полону», – йдеться в повідомленні.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Закон про добровільну мобілізацію засуджених Верховна Рада України ухвалила у травні 2024 року. Він виключає можливість отримати зняття судимості в обмін на службу в армії для тих, хто скоїв тяжкі злочини (зокрема, вбивство двох і більше осіб, керування автомобілем у нетверезому стані із летальним наслідком, замах на співробітника правоохоронних органів або військового), злочини на сексуальному ґрунті (наприклад, зґвалтування), державну зраду. Можливість для відправки на фронт в Україні отримали, зокрема, й жінки, які найчастіше проходять навчання на операторів дронів.

Згідно з офіційними даними Міністерства юстиції України на квітень цього року, близько 12 тисяч колишніх ув’язнених сьогодні воюють у ЗСУ.