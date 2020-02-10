Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Оріхового – Міноборони

Від початку поточної доби, 10 лютого, бойовики на Донбасі один раз порушили режим тиші. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 1 раз, зі станкових протитанкових гранатометів після 7-ї години ранку обстрілявши опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового, що на Луганському напрямку», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що за наявною інформацією, втрат з боку ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.