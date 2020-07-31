Міністерство оборони оприлюднило правила носіння військової форми

Міністерство оборони оприлюднило 31 липня правила носіння військової форми та знаків розрізнення Збройних сил, які нещодавно набрали чинності.

«Новими правилами впроваджено нові знаки розрізнення військових звань до парадної та парадно-вихідної форми одягу. Зазнали змін і самі знаки розрізнення вищого офіцерського та сержантського і старшинського складу», – інформує пресслужба.

Знаки розрізнення військових звань на польовій формі одягу, як і надписи на нагрудних знаках, повинні бути виконані чорною ниткою, ідеться в повідомленні. Також упорядковане розміщення нарукавних знаків.

Зазнали змін і емблеми на комір парадної та повсякденної форми одягу.

Нові емблеми отримали офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв’язку, спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки, медична та ветеринарна служба, частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку, військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Внесені також інші зміни, які «зробили військову форму більш привабливою і практичною», вказано в повідомленні Міністерства оборони України.