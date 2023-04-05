У Москві сталася пожежа в одній із будівель Міноборони РФ

У центрі Москви ввечері 5 квітня сталася пожежа в одній із будівель Міністерства оборони Росії на вулиці Знам’янка. За повідомленнями екстрених служб, джерело займання розташоване у кабінеті третьому поверсі.

Пожежі присвоєно другий рівень складності з п’яти, рятувальники евакуювали людей. Відомостей про постраждалих наразі немає.

Близько 20:00 московського часу російське державне агентство ТАСС повідомив про локалізацію пожежі.

У будівлі розташовуються адміністративні служби Міноборони, зокрема Департамент військового майна і Департамент житлового забезпечення. Також у ньому розташований музей радянського маршала Георгія Жукова.

Як уточнює російське видання РБК, у 2016 році цей будинок уже горів, у нього впала покрівля. Пожежу тоді гасили близько дев’яти годин.