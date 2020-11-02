МОН продовжило терміни зарахування іноземців до закладів вищої освіти в Україні

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що через карантинні обмеження та епідемічну ситуацію відомство продовжило терміни зарахування іноземців до закладів вищої освіти України у 2020/2021 навчальному році двічі на рік: до 15 грудня 2020 року та 15 квітня 2021 року.

«Також надається можливість для іноземців навчатися за дистанційною формою, за винятком спеціальностей галузі знань «22. Охорона здоров’я», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наказ про зміни до Порядку організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства вже опублікований в офіційній пресі.