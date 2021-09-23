У Мінсоцполітики повідомили, скільки людей в Україні послуговуються жестовою мовою

В Україні для понад 40 тисяч людей жестова мова є головною можливістю комунікувати та взаємодіяти, а для понад 200 тисяч українців вона є рідною. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

За даними Мінсоцполітики, нині розроблена Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року.

«На виконання Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на сайтах держорганів запроваджено цифровий сервіс для людей з порушеннями слуху «Почуй мене», а також спеціальні віджети для людей з порушеннями зору», – йдеться в повідомленні.

Нині в Україні людям, які не чують, або мають поганий слух, та членам їхніх сімей надається послуга сурдоперекладача у режимі онлайн під час звернень до Мінсоціальної політики, а також до інших державних органів та установ через «гарячу лінію» 1539, додали в міністерстві.

23 вересня – Міжнародний день жестових мов.