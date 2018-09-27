У серпні зафіксовані 140 подій, що можуть дестабілізувати ситуацію всередині України – МінТОТ

У серпні зафіксовані 140 подій, що можуть дестабілізувати ситуацію всередині України, повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

«Вербування українських громадян та використання їх Російською Федерацією для вчинення диверсій з метою погіршення ситуації на сході України залишається одним із проблемних напрямків», – заявили в МінТОТ.

Крім того, у відомстві звинувачують Росію, яка через соціальні мережі «сіє заклики серед українців до розколу держави».

Також міністерства заявило, що проблемою залишаються повідомлення про нібито мінування. Загалом у серпні кількість таких випадків суттєво зменшилася: у Львові зафіксовані чотири повідомлення, у Києві – три, ще по одному в Дніпрі та Одесі.

Згідно з повідомленням, спостерігається велика кількість випадків незаконного виготовлення і розповсюдження нелегальної зброї та вибухонебезпечних предметів серед мирного населення, а також фактів насильства з їх використанням.

За даними моніторингу, у серпні найбільша кількість випадків, що можуть дестабілізувати ситуацію в Україні, зафіксована в Києві та Київській області (14%), а також на Донеччині (12%) та Одещині (13%).