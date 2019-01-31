Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування майдану Незалежності

Поліція повідомляє, що перевіряє інформацію про замінування майдану Незалежності в центрі Києва.

«Анонімне повідомлення надійшло сьогодні на спецлінію «102». На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. Наразі спеціалісти перевіряють площу та прилеглу територію. Станція метро «Майдан Незалежності» працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні поліції.

Перед цим у метрополітені повідомляли, що через анонімне повідомлення про мінування були закриті станція метро «Майдан Незалежності» і пересадка на станцію «Хрещатик». Згодом у метрополітені повідомили про відновлення роботи станцій.