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31 Січень 2019, Київ 12:34
Новини | Події

Поліція Києва перевіряє інформацію про замінування майдану Незалежності

Cпеціалісти перевіряють площу та прилеглу територію

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Поліція повідомляє, що перевіряє інформацію про замінування майдану Незалежності в центрі Києва.

«Анонімне повідомлення надійшло сьогодні на спецлінію «102». На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи і рятувальники. Наразі спеціалісти перевіряють площу та прилеглу територію. Станція метро «Майдан Незалежності» працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні поліції.

Перед цим у метрополітені повідомляли, що через анонімне повідомлення про мінування були закриті станція метро «Майдан Незалежності» і пересадка на станцію «Хрещатик». Згодом у метрополітені повідомили про відновлення роботи станцій.

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