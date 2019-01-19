У Києві «мінували» ТРЦ, поліція евакуювали близько трьох тисяч людей

У Києві «мінували» торгово розважальний центр на проспекті Академіка Глушкова, поліція евакуювала близько трьох тисяч працівників та відвідувачів центру.

Столичні правоохоронці повідомили, що не виявили вибухових речовин та підозрілих предметів.

Поліція вирішує питання відкриття кримінального провадження за статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян).

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років.