За добу в Україні знешкодили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що протягом доби піротехнічні служби відомства залучалися 429 разів. Згідно з повідомленням, виявлено, вилучено і знешкоджено 4 тисячі 101 вибухонебезпечний предмет та обстежено 382 гектарів територій.

«Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області 1 тис. 828 разів, на Миколаївщині – 1028, Донеччині – 259, Київщині – 295, Сумщині – 154 рази», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, усього з початку широкомасштабного військового вторгнення РФ в Україні знешкоджено понад 26, 5 тисяч вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1366 авіаційних бомб. Наразі обстежено 5,5 тис га площ.

Напередодні Офіс ООН з координації гуманітарних питань в Україні повідомив, що нині Україна є однією з найбільш замінованих країн світу.