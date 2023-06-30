Війська РФ підриваються на своїх мінах – Генштаб ЗСУ

Російські війська підриваються на своїх же мінах, повідомляє у вечірньому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

«Російські окупаційні війська продовжують вбивати один-одного на полі бою. Так, в населеному пункті Сергіївка Херсонської області, після проведення чергової ротації на позиціях, з 15 червня по теперішній час в одному з підрозділів 5 армії східного воєнного округу підірвалося до 10 військовослужбовців противника на мінах, які встановлено попередньою ротацією», – йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти продовжують мародерство та використання цивільної медичної інфраструктури для надання медичної допомоги своїм пораненим.

«У населеному пункті Новопсков Луганської області російські військовослужбовці завантажили меблі з пологового будинку на військові автомобілі та вивезли у невідомому напрямку, а саму територію пологового будинку загарбники облаштовують під польовий шпиталь», – інформують у штабі.





Редакція Радіо Свобода не може перевірити ці дані з інших джерел, проте про вивезення російськими військами техніки з медичних установ на окупованих територій України повідомляється вже не вперше.