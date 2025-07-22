Під час завдання впав Mirage-2000, пілот катапультувався – Повітряні сили ЗСУ

Увечері 22 липня зазнав аварії український літак-винищувач Mirage-2000, пілоту вдалося катапультуватися, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі – без постраждалих», – ідеться в повідомленні.

Для встановлення причин авіаційної події в Повітряних силах призначили спеціальну комісію.

Україна отримала від Франції партію літаків-винищувачів Mirage-2000 на початку 2025 року. Уже в березні в Повітряних силах Збройних сил України продемонстрували кадри, як винищувачі Mirage-2000 збивали російські ракети під час повітряної атаки.