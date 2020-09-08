Окружний адмінсуд просять скасувати заплановані на 25 жовтня місцеві вибори в Україні

До Окружного адміністративного суду Києва звернулися з позовом про скасування запланованих на 25 жовтня місцевих виборів в Україні.

У суді 7 вересня повідомили, що громадська організація «Всеукраїнське об’єднання сільських голів, депутатів сільрад і селян «Порятунок села» просить суд скасувати постанову Центральної виборчої комісії, якою були призначені вибори.

На думку позивача, оскаржувана постанова прийнята з порушенням положень Виборчого кодексу України.

Суд вирішує, чи потрібно відкривати провадження в адміністративній справі.