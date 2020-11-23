На місцевих виборах партія «Слуга народу» отримала 14,5% голосів виборців – «Рейтинг»

Партія «Слуга народу» отримала 14,5% від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії на місцевих виборах, повідомила соціологічна група «Рейтинг».

«Європейська солідарність» здобула 13,7% голосів, «Опозиційна платформа – За життя» 12,5%, «За майбутнє» 8,6%, а «Батьківщина» – 8,5%.

«Наш край» загалом підтримали 3,9%, ВО «Свобода» – 3,3%, Радикальну партію Ляшка – 2,4%, партію «Сила і честь» – 2,4%, «УДАР Віталія Кличка» – 2,0%, партію «Пропозиція» – 2,2%, «Голос» – 1,7%, партію Шарія – 1,4%, партію «Перемога Пальчевського» – 0,8%.

Партія «Слуга народу» зайняла лідерські позиції (1-3 місця) у Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

«Опозиційна платформа – За життя» отримала високі результати в регіонах Півдня та Сходу, а також у Сумській області.

«Європейська солідарність» зайняла найвищі сходинки рейтингу в регіонах Галичини, Житомирській, Київській, Рівненській, Чернівецькій областях та Києві.

Партія «За майбутнє» зафіксувала лідерські позиції на Волині, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Полтавській областях.

«Батьківщина» отримала високі результати в Кіровоградській, Івано-Франківській, на Закарпатті, Полтавській та Чернівецькій областях.

Партія «Наш край» зайняла високі позиції в Луганській, Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях, ВО «Свобода» – в Івано-Франківській та Тернопільській, Радикальна партія Ляшка – Чернігівській, «УДАР» – у Києві, «Пропозиція» – у Дніпропетровській.

Місцеві партії стали переможцями у Вінницькій («Українська стратегія Гройсмана»), Закарпатській («Рідне Закарпаття»), Полтавській («Довіра»), Харківській («Блок Кернеса – Успішний Харків!»), Хмельницькій («Команда Симчишина»), Черкаській (ВО «Черкащани») та Чернігівській («Рідний дім») областях. Також на лідерських позиціях – у Херсонській («Нам тут жити!»), Хмельницькій («За конкретні справи») та Чернівецькій («Єдина Альтернатива») областях.