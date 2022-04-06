Шарль Мішель пропонує обговорити надання притулку солдатам РФ, які відмовляються воювати проти України

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у середу, що країни Європейського союзу мають подумати над тим, як надати притулок російським солдатам, які бажають дезертирувати з поля бою в Україні, передає Associated Press.

У зверненні до Європарламента Мішель висловив «обурення злочинами проти людяності, проти безневинних мирних жителів у Бучі та в багатьох інших містах», після чого закликав російських солдатів не підкорятися наказам.

Він звернувся до російських військових: «Якщо ви не хочете брати участь у вбивстві своїх українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцем, киньте зброю, припиніть воювати, залиште поле бою».

Мішель додав, що надання притулку російським дезертирам – це «цінна ідея, яку слід розвивати».

Генштаб ЗСУ неодноразово повідомляв про деморалізований стан російських військ, що вторглися в Україну, та факти дезертирства серед військових РФ. Натомість Москва намагається наростити свої сили, зокрема, 31 березня президент Росії Володимир Путін підписав указ про весняний призов до збройних сил. До 15 квітня до військ РФ мають бути призвані 134 з половиною тисячі осіб.