Друзі музиканта проведуть концерт памʼяті Міська Барбари

У Будинку звукозапису Українського радіо 17 лютого відбудеться концерт пам’яті українського музиканта й актора Міська Барбари. 15 відомих українських гуртів та виконавців заспівають кавери на пісні самого Барбари та гурту «Мертвий Півень», співзасновником і вокалістом якого він був. Ведучими заходу будуть Галина Бабій та Юрій Андрухович.

У концерті візьмуть участь Святослав Вакарчук, Тарас Чубай, «ТНМК», Каша Сальцова, «ТЕЛЬНЮК: Сестри», Мирослав Кувалдін, Юрко Єфремов, Галина Бреславець, Христина Соловій, «СонСови», Юрій Андрухович, «Bud’more», «Вій», «Мандри», Євген Константінич. Андрій Середа та Сергій Жадан читатимуть поезію.

Вхід на концерт – за запрошеннями. Трансляція концерту відбудеться на фейсбук-сторінках Радіо Промінь, Радіо Культура, Накипіло, PEN Ukraine. Запис концерту можна буде послухати в ефірі Радіо Промінь, Радіо Культура і подивитися в ефірі UA: КУЛЬТУРА навесні.

«Це мав би бути ювілейний концерт Міська, на якому він би мав бути у футболці з написом «Ще по 50». Але буде концерт для Міська. Я дуже вдячна всім, хто допомагає мені цей концерт організовувати, хто буде на ньому виступати, і тим, хто буде це дивитися та слухати», — зазначила режисерка Світлана Олешко.

Один із засновників і вокаліст гурту «Мертвий півень» співак та актор Михайло Барбара помер у віці 49 років 11 жовтня 2021 року в Харкові. Михайла Барбару, уродженця Львова, який переїхав до Харкова, називали одним із засновників українського року. Був також лідером харківського театру «Арабески».