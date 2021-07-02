У Запоріжжі тиждень заблокована робота міської ради через звільнення її секретаря

У Запоріжжі упродовж тижня не можуть провести засідання сесії міської ради через конфлікт довкола звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва. 2 липня мало відбутися чергове засідання ради. Втім, на нього прийшли лише мер Запоріжжя Володимир Буряк та 13 представників фракції його політичної партії «Єднання». Інші фракції проігнорували засідання. Через відсутність кворуму засідання міської ради не відбулося.

«29 червня Анатолій Валентинович подав позов на Буряка з вимогою поновити на роботі, і одночасно попросив суд зупинити дію розпорядження міського голови. 30 червня суд відмовив у задоволені заяви Куртєва, після чого в той же день він подав заяву про відкликання свого позов до Буряка. 1 липня суд повернув заяву Куртєва в його руки. Питання в тому, що кажуть, що без секретаря неможливо, але є закон України «Про місцеве самоврядування»…Статтею 42 визначено, що міський голова організовує в межах визначених цим законом роботу відповідної ради. Міський голова скликає сесії ради, формує порядок денний і головує на пленарних засіданнях. Разом з тим, закон не містить заборони роботи міської ради, яка включає проведення постійних комісій, скликання проведення пленарних засідань, ухвалення радою рішень і підписання їх за відсутності секретаря міської ради», – заявив 2 липня мер міста Володимир Буряк.

Раніше депутати інших фракцій також відмовилися брати участь у засіданні міської ради, яке мало відбутися 30 червня. Тоді у залі засідань теж зареєструвалися лише представники партії мера міста. Свою відсутність у залі засідань представники інших політичних сил пояснюють незгодою з ситуацією щодо звільнення секретаря міської ради Анатолія Куртєва, що представляє фракцію «Слуга народу» розпорядженням мера міста від 25 червня.

У мерії це рішення пояснили тим, що «він не пройшов спеціальну перевірку, яку проходять усі посадовці. Зокрема під час перевірки було виявлено, що він порушив закон України «Про запобігання корупції» та подав неправдиві відомості в е-декларації». Згодом в інтерв’ю муніципальному телеканалу мер Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що це звільнення не має політичних мотивів: посада секретаря міськради лишається квотою партії «Слуга народу», і мер міста чекає на пропозиції нових кандидатур від цієї політсили.

Натомість у фракції «Слуга народу» назвали дії мера міста протизаконними і такими, що не відповідають чинному законодавству. Також Антолієм Куртєвим подано заяву до поліції щодо незаконного звільнення. За нею відкрито провадження.

«Положеннями ч. 5 ст. 50 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради. Аналогічна норма закріплена і в Регламенті ЗМР (ч. 6 ст 63). Окрім того, пунктами 3 ч. 1 ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», передбачено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішується питання обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради. Відтак питання про звільнення секретаря міської ради як і зміни складу виконавчого комітету може бути прийнято лише уповноваженим суб’єктом – Запорізькою міською радою», – йдеться у заяві голови фракції партії «Слуга народу» у Запорізькій міськраді Регіни Харченко від 2 липня.

Інші політичні сили, зокрема фракція «ЄС», свою відсутність на засіданнях міськради пояснили неможливістю проведення їх без секретаря міськради, бо на нього покладається низка питань з організації роботи ради.

Наразі дата нової сесії Запорізької міськради невідома.

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