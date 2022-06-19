У Києві з 20 червня відновлюється автомобільний рух мостами Метро та Патона – КМДА

У Києві зранку понеділка, 20 червня, відновлюється автомобільний рух також мостами Метро та Патона, повідомила пресслужба Київміськадміністрації.

«Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона. Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково», – йдеться в повідомленні.

Водіїв просять дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем.

Після російського вторгнення в Україну столична влада обмежила рух через Дніпро, зокрема деякими мостами, що сполучають лівий і правий береги, з міркувань безпеки.