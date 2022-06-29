На Київщині зруйновано міст через річку Ірпінь, є постраждалі, причини зʼясовуються

На Київщині біля села Демидів зруйновано міст через річку Ірпінь, повідомляє у телеграмі Київська обласна військова адміністрація.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога. На місці працюють рятувальники та екстрені служби», – йдеться у повідомленні.

У поліції Київської області повідомили, що обставини руйнування мосту з'ясовують. На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки, задіяно криміналістичну лабораторію, а також рятувальників та екстрені служби.

Наразі рух транспорту через міст припинено.