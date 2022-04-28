На Запоріжжі знищено міст, яким «окупанти постачали зброю та паливо з Криму» – Братчук

В окупованій російськими військами Якимівці, що на південному заході Запорізької області, знищено залізничний міст, повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

«Сьогодні близько 8-ї ранку відбулася самоліквідація залізничного мосту в Якимівці Мелітопольського району. Через цей міст окупанти постачали зброю та паливо з Криму», – Братчук.

На фото, яким він проілюстрував повідомлення, видно пошкоджений міст.

Через Якимівку проходить двоколійна електрифікована залізнична лінія Джанкой-Мелітополь, у селищі розташована залізнична станція.