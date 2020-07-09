Усі місцеві дороги в Україні можуть передати на баланс «Укравтодору» – президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що усі дороги місцевого значення в Україні мають бути на балансі Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодору»).

«Я впевнений, що всі дороги повинен забрати «Укравтодор», це якось не співпадає з політикою децентралізації – це є правда. Я в цьому впевнений і до цього люди самі дійдуть. Є міста та районні центри, де з’явились дороги, – це правда, там є такі керівники міст, але в багатьох випадках в Україні доріг немає, тому у нас найболючіше питання – це дороги. Я думаю, що за один-два роки люди побачать, скільки ми доріг побудуємо, а потім всі міста передадуть («Укравтодору» повноваження щодо будівництва доріг – ред.), і це буде справедливо», – сказав Зеленський під час робочої поїздки на Волинь.

Він заявив про часті дискусії з керівництвом «Укравтодору» щодо стану доріг.

На початку року уряд і держагентство автомобільних доріг «Укравтодор» презентували програму оновлення української дорожньої інфраструктури, яка передбачає залучення близько 100 мільярдів гривень на оновлення цьогоріч приблизно 6 тисяч кілометрів українських доріг.