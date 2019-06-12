Комісар Ради Європи Міятович підтвердила, що має намір відвідати окупований Крим

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що має намір відвідати анексований Росією Крим, однак «поки що це треба підтвердити». Про це повідомила прес-служба Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

«У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б наголосити, що я справді планую поїхати до Криму, але поки це ще треба підтвердити. Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла займатися правозахисною діяльністю на півострові», – цитує слова Міятович її офіс.

Прес-служба МЗС Росії 11 червня заявила, що «досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7–11 жовтня цього року».

Проект Радіо Свобода Крим.Реалії звернувся по коментар до МЗС України. Публічних коментарів українського міністерства з приводу намірів Міятович відвідати Крим поки немає.

У лютому 2014 року в Криму з’явилися озброєні люди у формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об’єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялися визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Україна, Європейський союз, США та більшість країн світу не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно проголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.