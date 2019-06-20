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20 Червень 2019, Київ 14:04
Новини | Економіка

На міжбанку врівноважені попит і пропозиція долара

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 38 копійок

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На українському міжбанківському валютному ринку 20 червня відбуваються незначні коливання. Станом на 13:00 котирування становлять 26 гривень 36-38 копійок за долар, порівняно з курсом відкриття торгів (26,35-40) дещо скоротився спред, інформує сайт «Мінфін».

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 38 копійок, це на 5 копійок більше за офіційний курс на 20 червня.

Як відзначають учасники ринку, це перші торги без вимоги до експортерів щодо обов’язкового продажу частини валютних надходжень. Сесія відбувається спокійно, спостерігаються типові коливання для збалансованої торгівлі.

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