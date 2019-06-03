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03 Червень 2019, Київ 13:22
Новини | Економіка

Міжбанк: гривня слабшає проти долара на перших торгах літа

Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 92 копійки за долар

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На українському міжбанківському валютному ринку на перших у червні торгах триває сформована минулого тижня тенденція до послаблення гривні. Станом на 12:00 торги відбуваються на рівні 26 гривень 99 копійок – 27 гривень 3 копійки за долар.

Опівдні Національний банк України встановив довідкове значення курсу на рівні 26 гривень 92 копійки за долар, це на сім копійок вище за офіційний курс на 3 червня.

«Валютний ринок минулого тижня лихоманило, і кінець цієї курсової турбулентності найближчим часом не очікується. Клієнти поки не розуміють перспектив розвитку української економіки та стратегії держави в цій сфері в період наближення парламентських виборів, «підзавислого» уряду і досить непростої ситуації як у державних фінансах, так і в частині переговорів з міжнародними кредиторами щодо нових траншів на тлі пікових виплат цього року», – так фахівці сайту «Мінфін» описують ситуацію на валютному ринку.

Серед чинників, які грають на користь гривні, експерти називають низькі обсяги ліквідності в банківській системі та вівторковий аукціон Міністерства фінансів України з розміщення облігацій внутрішньої державної позики, що може змусити нерезидентів продавати валюту для купівлі номінованих у гривні цінних паперів.

У травні офіційний курс двічі показував річний максимум – 26 гривень 11 копійок за долар.

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