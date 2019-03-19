На міжбанку призупинилося падіння гривні щодо долара США

На українському міжбанківському валютному ринку призупинилося падіння гривні. Національний банк України встановив станом на 12:00 19 березня довідкове значення 27 гривень 15 копійок за долар, це на дві копійки більше, ніж офіційний курс, встановлений на сьогодні.

Упродовж кількох попередніх сесій зміцнення долара відбувалося швидшими темпами – по кількадесят копійок за день.

«Сьогодні пік бюджетних платежів у клієнтів та аукціон Міністерства фінансів з розміщення чергових гривневих і валютних ОВДП. Це призводить до нестачі гривні на ринку і змушує компанії продавати валюту, що в свою чергу — створює підвищений обсяг пропозиції валюти на торгах і працює на зміцнення нацвалюти», – відзначають фахівці з сайту «Мінфін», які відстежують перебіг торгів.

Експерти припускали, що цього тижня зростання долара може уповільнитися або й припинитися, адже для здійснення обов’язкових бюджетних платежів українські економічні агенти продаватимуть валюту.