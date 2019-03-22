На міжбанку стрімко зміцнюється гривня

На українському міжбанківському валютному ринку відбувається стрімке посилення гривні. Станом на 11:00 торги відбуваються на рівні 26 гривень 97 копійок – 27 гривень 0 копійок за долар, повідомляє профільний сайт «Мінфін». Це на чверть гривні менше за офіційний курс, встановлений НБУ на 22 березня – 27 гривень 25 копійок.

«Торги по долару почалися зі зростання пропозиції валюти, що призводить до зниження котирувань. Багато учасників ринку очікують виходу НБУ з викупом надлишку пропозиції, що утримає курс від подальшого падіння», – вказують фахівці.

«Після масованого розігріву ринку за минулий тиждень і позиційних курсових війн першої половини цього тижня в останні два дні ринок активно розгортають в бік падіння котирувань. Спекулянти також грають «на пониження» і навіть готівковий ринок теж пішов на обережне зниження», – відзначає сайт «Мінфін».