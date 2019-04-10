На міжбанку попит на долар суттєво переважає пропозицію

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль триває послаблення гривні. Як повідомляє сайт «Мінфін», що відстежує перебіг торгів, станом на 13:00 котирування становили 26 гривень 81 – 84 копійки.

«На торгах по долару попит істотно перевищує пропозицію, що відбивається зростанням котирувань. Ринок «розігрівають». Тривають операції по лотах до 1 мільйона доларів, але великих лотів не надто багато. Основна частина угод не перевищує 200 – 300 тисяч», – вказують фахівці.

Довідковий курс НБУ, оприлюднений опівдні, становить 26 гривень 74 копійки за долар.

Офіційний курс НБК на 10 квітня сягав 26 гривень 70 копійок.

Свого пікового значення 28 гривень 39 копійок за курсом НБУ впродовж останнього року долар сягнув 30 листопада 2018 року. На 12 березня 2019 року офіційний курс становив 26 гривень 31 копійку, це найвищий курс гривні від липня 2018 року.