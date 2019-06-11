На міжбанку різко змінився тренд: долар зростає

На українському міжбанківському валютному ринку 11 червня ранкове зростання котирувань гривні ближче згодом змінилося на різке зміцнення долара. Як інформує сайт «Мінфін», який відстежує перебіг торгів, до 11:00 гривня посилювалася з рівня відкриття 26,21-24 до 26, 19-21 за долар. Але вже станом на 12:00 котирування склали 26 гривень 33-37 копійок за одиницю американської валюти.

«Торги по долару різко змінюють свій тренд. Курс почав зростати після виходу кількох крупних покупців і зміни співвідношення попиту та пропозиції. Укладаються угоди по лотах до 1 мільйона доларів при спробі спекулянтів розігріти курс», – указали фахівці.

Національний банк України ще не встиг відбити зміну ринкових настроїв, встановивши опівдні довідкове значення курсу на рівні 26 доларів 25 копійок за долар, це на 13 копійок менше за офіційний курс на 11 червня.

На формування котирувань міжбанку впливають кілька чинників, серед яких і аукціон Міністерства фінансів з розміщення ОВДП (це на користь гривні), і різке збільшення ліквідності в банківській системі ще на 6,8 мільярда гривень, до 60,5 мільярда гривень (це створює тиск на національну валюту, збільшує для банків можливість купувати долари). У цілому аналітики не чекають найближчим часом виходу курсу з широкого коридору від 26 до 27,5 гривні за долар.