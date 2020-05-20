На міжбанку вперше за кілька тижнів падає гривня

На українському міжбанківському валютному ринку 20 травня змінився тренд останніх тижнів – гривня дещо послабилася щодо долара США. За даними фахівців сайту «Мінфін», це сталося «за рахунок виходу на торги декількох крупних покупців (переважно через «Сітібанк»)».

Станом на 13:40, за даними Finance.ua, котирування сягнули 26 гривень 57,5–59,5 копійки за долар.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу 26 гривень 57 копійок за долар, це на п’ять копійок більше за офіційний курс на 20 травня.