На міжбанку другий день триває зміцнення долара

На українському міжбанківському валютному ринку другий день поспіль триває зміцнення американської валюти. За даними Finance.ua, станом на 12:05 котирування сягнули 26 гривень 76–78 копійок за долар, це на дев’ять копійок більше від рівня відкриття торгів.

«Поступовий вихід з карантину призведе до активізації валютного ринку і зростання попиту на валюту. Цей процес почався вже практично з вівторка (але в той день ще активно купував і Нацбанк), а в середу – тільки посилився», – вказують експерти сайту «Мінфін».

Національний банк України, який в офіційному курсі на 21 травня відбив лише частину тренду, зафіксованого на міжбанку в середу, наздоганяє події на ринку. Регулятор встановив опівдні довідкове значення 26 гривень 78 копійок за долар, це на 20 копійок більше за офіційний курс на четвер.