На міжбанку різко зріс курс долара

На українському міжбанківському валютному ринку 2 квітня зафіксовані різкі коливання впродовж однієї торговельної сесії. За даними профільного сайту «Мінфін», який відстежує перебіг торгів, станом на 14:00 котирування сягнули 27 гривень 14 – 20 копійок.

Це відповідає офіційному курсу, встановленому НБУ на 2 квітня – 27 гривень 19 копійок.

Торги 2 квітня розпочалися зі значного посилення національної валюти станом на 11:00 за Києвом торги відбувалися на рівні 26 гривень 84 – 86,5 копійки. За повідомленнями учасників торгів, у цей час на ринок виходив НБУ, намагаючись приборкати посилення гривні і викуповуючи долар по 26 гривень 85 копійок.

Ранкові тренди на міжбанку регулятор зафіксував опівдні, встановивши довідкове значення курсу гривні до долара США на рівні 26 гривень 88 копійок.

У другій половині дня на ринку розпочалася масована купівля долара, що й спричинило зміну тенденції.

Офіційний курс НБУ оприлюднює в будні після 16:00.