Болгарський автор отримав міжнародну Букерівську премію

Болгарський письменник Георгі Господинов і перекладачка Анджела Родель отримали міжнародну Букерівську премію за роман «Прихисток часу» (Time Shelter).

Книжка обійшла п’ятьох інших фіналістів. Французько-марокканська письменниця Лейла Слімані, яка очолювала журі, сказала, що це «блискучий роман, сповнений іронії та меланхолії».

«Це глибока робота, яка стосується дуже сучасного питання: що відбувається з нами, коли наші спогади зникають», – сказала вона.

Міжнародну Букерівську премію вручають з 2005 року авторам, твори яких були перекладені англійською мовою і опубліковані в Сполученому Королівстві та Ірландії. До 2015 року переможців оголошували один раз на два роки, потім – щороку.

Премія у розмірі 50 000 фунтів стерлінгів (62 000 доларів) розподіляється порівну між автором і перекладачем.

Прозаїка і поета Георгі Господинова вважають найбільш визнаним у світі сучасним болгарським автором. Його твори перекладені 25 мовами.