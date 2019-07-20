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21 Липень 2019, Київ 00:59
Новини | Міжнародні

На МКС вирушив новий міжнародний екіпаж

Ендрю Морґан, Олександр Скворцов і Лука Пармітано позують під час передполітних тренувань на Байконурі, фото 27 червня 2019 року

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На Міжнародну космічну станцію вирушив новий міжнародний екіпаж. Російський корабель із росіянином, американцем та італійцем стартував із космодрому «Байконур» у Казахстані.

Російське космічне агентство «Роскосмос» заявило, що політ відбувається за планом, в американській аерокосмічній адміністрації НАСА старт корабля назвали «хрестоматійним».

Політ із участю росіянина Олександра Скворцова, американця Ендрю Морґана й італійця Луки Пармітано почався в час, коли у США святкують 50-річчя першого польоту на Місяць їхнього корабля «Аполлон-11», у перебігу якого людина вперше ступила на супутник Землі.

Скворцов уже брав участь у двох місіях на МКС, Пармітано в одній. Для Морґана нинішня місія перша.

Нині на борту станції перебувають двоє американців, Нік Гейґ і Крістіна Кох, і росіянин Олексій Овчинін.

США після завершення своєї програми Space Shuttle 2011 року не здійснюють пілотованих рейсів до МКС і користуються для доставки астронавтів російськими космічними кораблями. Нині комерційні проекти компаній SpaceX і Boeing готуються повернути Америці можливість власних пілотованих польотів.

А президент США Дональд Трамп тим часом заявив, що космічна програма його країни має знову повернути американських астронавтів на Місяць до 2024 року.

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