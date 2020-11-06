У жовтні міжнародні резерви скоротилися – НБУ

У жовті міжнародні резерви України скоротилися на 1,5 відсотка, повідомив Національний банк. Це сталося внаслідок погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави і проведення валютних інтервенцій Національним банком для згладжування курсових коливань на валютному ринку.

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України становили 26,14 мільярда доларів.

«Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – заявили в НБУ.

У регуляторі розповіли, що загальний обсяг платежів з обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті становив 381 мільйон доларів.

Ще 191 мільйон доларів НБУ витратив на згладжування коливань курсу валют.