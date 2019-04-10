На асамблеї Міжпарламентського союзу вперше ухвалили українську резолюцію

У Катарі на 140-й асамблеї Міжпарламентського союзу вперше ухвалено українську резолюцію. Про це повідомила представник української делегації Альона Шкрум.

«Робота над цією нашою резолюцією, яку ми подали спільно з Йорданією, почалася більше року тому. Тема для нас, для Йорданії та для всього світу, дуже болюча і важлива: «Неприпустимість використання найманців та іноземних бойовиків, як засобу підриву миру, міжнародної безпеки, територіальної цілісності держав і порушення прав людини», – повідомила Шкрум.

Вона додала, що окрім роботи над резолюцією, представники України вперше представлені в керівних органах.

«А я, як вже повноправно обраний член Бюро Комітету з миру та безпеки, тепер можу визначати порядок роботи комітету та теми наступних резолюцій», – зазначила Шкрум.

За її словами, проти української резолюції виступили Росія, Білорусь, Іран, Вірменія і «на наше превелике здивування деякі європейські країни, такі як Швеція, Франція та інші».

«Найбільшими нашими союзниками – виявилися Швейцарія, Ірландія, Азербайджан, Йорданія, Таїланд, велика кількість арабських та африканських країни», – розповіла Шкрум.

Міжпарламентський союз – міжнародна організація, створена в 1889 році французом Фредеріком Пассі та британцем Рендалом Крімером. Перший постійний форум для політичних багатосторонніх переговорів. Спочатку організація складалася з окремих парламентарів, але з тих пір перетворилася на міжнародну організацію парламентів суверенних держав. Членами союзу є національні парламенти 163 країн, 10 регіональних парламентських асамблей є асоційованими членами організації.