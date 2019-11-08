Хорватія висловила протест з приводу відкриття пам’ятної плити сербському генералові

Мінстерство закордонних і європейських справ Хорватії висловило офіційний протест Сербії через відкриття памʼятної плити сербському генералові Младену Братичу, командувачу наступу сербських сил на хорватське місто Вуковар в 1991-му році.

Памʼятну плиту відкрили в Новому Саду, адміністративному центрі сербського краю Воєводина, за участю голови крайового уряду й мера міста, котрі є близькими співробітниками Александра Вучича, глави держави й лідера правлячої Прогресивної партії. Генерал Братич загинув в час боїв, за кілька днів до того, як сербські сили захопили місто.

У хорватській дипломатичній ноті зазначається, що відкриття плити не сприяє нормалізації відносин між сусідніми державами та що «величання агресії на Хорватію є ляпасом кожній з-поміж 2 717 жертв всіх національностей, які загинули в тому місті». Міністр закордонних справ Хорватії Ґордан Ґрліч Радман вшанування сербського генерала назвав скандальним, оскільки Братич загинув в час агресії на хорватській території.

Хорватський премʼєр Андрей Пленкович заявив, що він про хорватську позицію й дипломатичну ноту поінформував сербського президента Вучича, оскільки вони наразі перебувають у Женеві в рамках стратегічного діалогу про західні Балкани, організатором якого є Всесвітній економічний форум.

Битва за Вуковар, місто на Дунаї на хорватсько-сербському кордоні, тривала від серпня до 18 листопада 1991 року. Сербські сили покинули зруйноване й пограбоване місто у 1996 році після підписання мирної угоди президентами Мілошевичем й Туджманом.